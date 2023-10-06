Винник Мотрона Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник Мотрона Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1878

Дочь: Примоленная Мария Васильевна

Отец ребёнка: Винник Василий Емельянович

Безсалы, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.06.1883

Сын: Винник Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Винник Василий Емельянович

Безсалы, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.08.1891

Сын: Винник Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Винник Василий Емельянович

Безсалы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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