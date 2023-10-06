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Винник Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

13.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1878

Дочь: Примоленная Мария Васильевна

Мать ребёнка: Винник Мотрона Мироновна

Безсалы, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.06.1883

Сын: Винник Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Винник Мотрона Мироновна

Безсалы, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.08.1891

Сын: Винник Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Винник Мотрона Мироновна

Безсалы, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Безсалы, Полтавська область
Смерть
13.09.1905
Безсалы, Полтавська область
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