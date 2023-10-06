Винник Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти13.09.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1878
Дочь: Примоленная Мария Васильевна
Мать ребёнка: Винник Мотрона Мироновна
Рождение ребёнка
19.06.1883
Сын: Винник Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Винник Мотрона Мироновна
Рождение ребёнка
22.08.1891
Сын: Винник Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Винник Мотрона Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1905