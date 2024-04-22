Примоленная (Винник) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1878
Бракосочетание
30.01.1898
Рождение ребёнка
28.10.1912
Сын: Примоленный Терентий Кондратьевич
Отец ребёнка: Примоленный Кондрат Парамонович
Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Примоленный Кондрат Парамонович
Смерть
Неизвестно