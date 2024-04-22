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Примоленная (Винник) Мария Васильевна

Место рождения

Безсалы, Полтавська область

Дата рождения

13.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1878

Отец: Винник Василий Емельянович

Мать: Винник Мотрона Мироновна

Безсалы, Полтавська область
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Примоленный Кондрат Парамонович

Безсалы, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Примоленный Терентий Кондратьевич

Отец ребёнка: Примоленный Кондрат Парамонович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Примоленный Кондрат Парамонович

Смерть
Неизвестно
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