Примоленный Кондрат Парамонович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Примоленный Парамон Михайлович
Бракосочетание
30.01.1898
Безсалы, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.10.1912
Сын: Примоленный Терентий Кондратьевич
Мать ребёнка: Примоленная Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Примоленная Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно