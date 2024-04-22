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Примоленный Кондрат Парамонович

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Примоленный Парамон Михайлович

Мать: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Примоленная Мария Васильевна

Безсалы, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Примоленный Терентий Кондратьевич

Мать ребёнка: Примоленная Мария Васильевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Примоленная Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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