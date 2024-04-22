Бодяка Григорий Тихонович
Место рождения
Дата рождения18.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1894
Отец: Бодяка Тихон Петрович
Мать: Бодяка Агафия Самсоновна
Бракосочетание
10.02.1913
Жена: Бодяка Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.08.1914
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Бодяка Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.06.1916
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Бодяка Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно