Бодяка Григорий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодяка Григорий Тихонович

Бодяка Григорий Тихонович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

18.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1894

Отец: Бодяка Тихон Петрович

Мать: Бодяка Агафия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Бодяка Анна Дмитриевна

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1914

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Бодяка Анна Дмитриевна

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1916

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Бодяка Анна Дмитриевна

Оленовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close