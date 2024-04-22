Козей (Бодяка) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей (Бодяка) Васса Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

08.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1861

Отец: Бодяка Петр Никифорович

Мать: Бодяка Евфросиния Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Козей Сергей Максимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1881

Сын: Козей Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Козей Сергей Максимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1883

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Козей Сергей Максимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Козей Сергей Максимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Козей Сергей Максимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-собственница
Смерть
Неизвестно
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