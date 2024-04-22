Козей (Бодяка) Васса Петровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1861
Бракосочетание
13.01.1880
Рождение ребёнка
20.07.1881
Сын: Козей Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Козей Сергей Максимович
Рождение ребёнка
13.11.1883
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Козей Сергей Максимович
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Козей Сергей Максимович
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Козей Сергей Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-собственница
Смерть
Неизвестно