Козей Сергей Максимович
Место рождения
Дата рождения24.09.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1849
Отец: Козей Максим Кузьмич
Мать: Козей Анастасия Ивановна
Бракосочетание
02.02.1869
Жена: Козей Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
24.07.1872
Дочь: Христина Сергеевна
Мать ребёнка: Козей Мария Тарасовна
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Козей Васса Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1881
Сын: Козей Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Козей Васса Петровна
Рождение ребёнка
13.11.1883
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Козей Васса Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Козей Васса Петровна
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Козей Васса Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Унтер-офицер
Смерть
Неизвестно