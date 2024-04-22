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Козей Сергей Максимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

24.09.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1849

Отец: Козей Максим Кузьмич

Мать: Козей Анастасия Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1869

Жена: Козей Мария Тарасовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1872

Дочь: Христина Сергеевна

Мать ребёнка: Козей Мария Тарасовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Козей Васса Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1881

Сын: Козей Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Козей Васса Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1883

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Козей Васса Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Козей Васса Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Козей Васса Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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