Козей Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1841 г.р.
1844 г.р.
Скрыто настройками приватности
1849 г.р.

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Козей Степан Максимович

Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1844

Дочь: Козей Сигкликития Максимовна

Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1849

Сын: Козей Сергей Максимович

Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область

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