Козей Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1838
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
03.01.1844
Дочь: Козей Сигкликития Максимовна
Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
03.10.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
24.09.1849
Отец ребёнка: Козей Максим Кузьмич