Фостик (Хвостик) (Бодяка) Елисавета Петровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1869
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1890
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1897
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Фостик Иван Спиридонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1900
Отец ребёнка: Фостик Иван Спиридонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.09.1902
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Фостик Иван Спиридонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно