Фостик (Хвостик) (Бодяка) Елисавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фостик (Хвостик) (Бодяка) Елисавета Петровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1869

Отец: Бодяка Петр Никифорович

Мать: Бодяка Евфросиния Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Фостик Иван Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Фостик Иван Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1900

Сын: Фостик Василий Иванович

Отец ребёнка: Фостик Иван Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.09.1902

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Фостик Иван Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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