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Фостик Иван Спиридонович

Место рождения

Поляна, Чернігівська область

Дата рождения

14.04.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1867

Отец: Фостик Спиридон Григорьевич

Мать: Мария Данииловна

Поляна, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Фостик Елисавета Петровна

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Хвостик Марина Ивановна

Мать ребёнка: Фостик Елисавета Петровна

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1900

Сын: Фостик Василий Иванович

Мать ребёнка: Фостик Елисавета Петровна

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1902

Дочь: Хвостик София Ивановна

Мать ребёнка: Фостик Елисавета Петровна

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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