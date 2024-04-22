Фостик Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения14.04.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1867
Отец: Фостик Спиридон Григорьевич
Мать: Мария Данииловна
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
07.06.1897
Дочь: Хвостик Марина Ивановна
Мать ребёнка: Фостик Елисавета Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1900
Мать ребёнка: Фостик Елисавета Петровна
Рождение ребёнка
11.09.1902
Дочь: Хвостик София Ивановна
Мать ребёнка: Фостик Елисавета Петровна
Смерть
Неизвестно