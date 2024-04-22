Паливода (Бодяка) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаливода (Бодяка) София Петровна

Паливода (Бодяка) София Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

20.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1877

Отец: Бодяка Петр Никифорович

Мать: Бодяка Евфросиния Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1898

Дочь: Лавриненко Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1901

Сын: Паливода Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1903

Сын: Паливода Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1906

Дочь: Паливода Ефросиния Гавриловна

Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1908

Сын: Паливода Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Паливода Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1914

Дочь: Паливода Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1917

Сын: Паливода Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close