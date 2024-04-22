Паливода (Бодяка) София Петровна
Место рождения
Дата рождения20.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1877
Бракосочетание
02.02.1897
Рождение ребёнка
30.08.1898
Дочь: Лавриненко Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
24.06.1901
Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1903
Сын: Паливода Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1906
Дочь: Паливода Ефросиния Гавриловна
Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
19.06.1908
Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1912
Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
02.07.1914
Дочь: Паливода Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
11.02.1917
Сын: Паливода Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Паливода Гавриил Григорьевич
Смерть
Неизвестно