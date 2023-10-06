Паливода Гавриил Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1870
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1897
Жена: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1898
Дочь: Лавриненко Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.06.1901
Мать ребёнка: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1903
Сын: Паливода Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1906
Дочь: Ефросиния Гавриловна
Мать ребёнка: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1908
Мать ребёнка: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1912
Мать ребёнка: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1914
Дочь: Паливода Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1917
Сын: Паливода Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Паливода София Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно