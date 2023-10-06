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Паливода Гавриил Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1870

Отец: Паливода Григорий Макарович

Мать: Паливода Мариамна Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1897

Жена: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1898

Дочь: Лавриненко Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.06.1901

Сын: Паливода Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1903

Сын: Паливода Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1906

Дочь: Ефросиния Гавриловна

Мать ребёнка: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1908

Сын: Паливода Илья Гаврилович

Мать ребёнка: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Паливода Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1914

Дочь: Паливода Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1917

Сын: Паливода Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Паливода София Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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