Паливода (Фостик) Мариамна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паливода (Фостик) Мариамна Григорьевна

Место рождения

Поляна, Чернігівська область

Дата рождения

15.02.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1831

Отец: Фостик Григорий Семенович

Мать: Фостик Евдокия Данииловна

Поляна, Чернігівська область
Бракосочетание
20.04.1852

Муж: Паливода Григорий Макарович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1857

Дочь: Лоханько (Паливода) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1860

Сын: Паливода Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1863

Дочь: Паливода Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1863

Сын: Паливода Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1866

Дочь: Паливода Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1870

Сын: Паливода Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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