Паливода (Фостик) Мариамна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1831
Бракосочетание
20.04.1852
Рождение ребёнка
30.11.1857
Дочь: Лоханько (Паливода) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович
Рождение ребёнка
06.11.1860
Сын: Паливода Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович
Рождение ребёнка
30.09.1863
Дочь: Паливода Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович
Рождение ребёнка
30.09.1863
Сын: Паливода Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович
Рождение ребёнка
17.10.1866
Дочь: Паливода Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович
Рождение ребёнка
13.07.1870
Сын: Паливода Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Паливода Григорий Макарович
Смерть
Неизвестно