Ясько (Ясько) Екатерина
Место рожденияПриходьки, Пирятинский уезд, Полтавская губерния
Дата рождения01.02.1881
Дата смерти11.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881
Отец: Ясько Лаврентий
Бракосочетание
После 1886
Рождение ребёнка
После 02.01.1889
Дочь: (Костяная) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Рождение ребёнка
12.01.1905
Дочь: (Костяная) Мария
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Костяной Владимир
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Рождение ребёнка
Около 09.01.1907
Дочь: Левенко (Костяная) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Рождение ребёнка
03.01.1911
Дочь: Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Рождение ребёнка
12.05.1916
Дочь: Самсонова (Костяная) Лидия
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кунижев (Костяная) Любовь
Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)
Смерть
11.07.1961
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно