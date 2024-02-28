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Ясько (Ясько) Екатерина

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Место рождения

Приходьки, Пирятинский уезд, Полтавская губерния

Дата рождения

01.02.1881

Дата смерти

11.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881

Отец: Ясько Лаврентий

Мать: Ясько Домникия Прокофьева

Бракосочетание
После 1886

Муж: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
После 02.01.1889

Дочь: (Костяная) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Костяной Никита Иванович

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
12.01.1905

Дочь: (Костяная) Мария

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Костяной Владимир

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
Около 09.01.1907

Дочь: Левенко (Костяная) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
03.01.1911

Дочь: Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
12.05.1916

Дочь: Самсонова (Костяная) Лидия

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кунижев (Костяная) Любовь

Отец ребёнка: Костяной Иван (Иоанн)

Смерть
11.07.1961
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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