Ясько Домникия Прокофьева
Место рожденияПриходьки, Пирятинский уезд, Полтавская губерния
Дата рождения10.03.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1856
Отец: Безрук Прокофий Иванов
Мать: Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбина (Ясько) Анна
Отец ребёнка: Ясько Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Ясько) ?
Отец ребёнка: Ясько Лаврентий
Рождение ребёнка
23.09.1878
Дочь: Михайленко (Ясько) Мария Лаврентиева
Отец ребёнка: Ясько Лаврентий
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Ясько (Ясько) Екатерина
Отец ребёнка: Ясько Лаврентий
Рождение ребёнка
23.11.1888
Дочь: Фролова (Ясько) Анастасия
Отец ребёнка: Ясько Лаврентий
Смерть
Неизвестно