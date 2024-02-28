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Ясько Домникия Прокофьева

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Место рождения

Приходьки, Пирятинский уезд, Полтавская губерния

Дата рождения

10.03.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1856

Отец: Безрук Прокофий Иванов

Мать: Пелагия Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбина (Ясько) Анна

Отец ребёнка: Ясько Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Ясько) ?

Отец ребёнка: Ясько Лаврентий

Рождение ребёнка
23.09.1878

Дочь: Михайленко (Ясько) Мария Лаврентиева

Отец ребёнка: Ясько Лаврентий

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Ясько (Ясько) Екатерина

Отец ребёнка: Ясько Лаврентий

Рождение ребёнка
23.11.1888

Дочь: Фролова (Ясько) Анастасия

Отец ребёнка: Ясько Лаврентий

Смерть
Неизвестно

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