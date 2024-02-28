Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна
Место рожденияг. Уссурийск
Дата рождения25.08.1913
Дата смерти15.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913
Отец: Костяной Иван (Иоанн)
Мать: Ясько (Ясько) Екатерина
Бракосочетание
1936
Муж: Курт Зигфрид Янович
Рождение ребёнка
Около 07.03.1937
Сын: Костяной Александр Зигфридович
Отец ребёнка: Курт Зигфрид Янович
Смерть
15.12.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно