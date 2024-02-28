Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна

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Место рождения

г. Уссурийск

Дата рождения

25.08.1913

Дата смерти

15.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913

Отец: Костяной Иван (Иоанн)

Мать: Ясько (Ясько) Екатерина

Бракосочетание
1936

Муж: Курт Зигфрид Янович

Рождение ребёнка
Около 07.03.1937

Сын: Костяной Александр Зигфридович

Отец ребёнка: Курт Зигфрид Янович

Смерть
15.12.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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