Костяной Иван (Иоанн)
Место рожденияПавловщина Драбовской волости
Дата рожденияОколо 05.04.1868
Дата смерти21.09.1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.04.1868
Отец: Костяной Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1886
Жена: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
После 02.01.1889
Дочь: (Костяная) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
12.01.1905
Дочь: (Костяная) Мария
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Костяной Владимир
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 09.01.1907
Дочь: Левенко (Костяная) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
03.01.1911
Дочь: Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
12.05.1916
Дочь: Самсонова (Костяная) Лидия
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кунижев (Костяная) Любовь
Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина
Смерть
21.09.1950
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно