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Костяной Иван (Иоанн)

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Место рождения

Павловщина Драбовской волости

Дата рождения

Около 05.04.1868

Дата смерти

21.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.04.1868

Отец: Костяной Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1886

Жена: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
После 02.01.1889

Дочь: (Костяная) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Костяной Никита Иванович

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
12.01.1905

Дочь: (Костяная) Мария

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Костяной Владимир

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 09.01.1907

Дочь: Левенко (Костяная) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
03.01.1911

Дочь: Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
12.05.1916

Дочь: Самсонова (Костяная) Лидия

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кунижев (Костяная) Любовь

Мать ребёнка: Ясько (Ясько) Екатерина

Смерть
21.09.1950
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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