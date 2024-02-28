Левенко (Костяная) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенко (Костяная) Мария Ивановна

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Место рождения

с.Золотоноша Золотоношенский р-н Полт. обл

Дата рождения

Около 09.01.1907

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.01.1907

Отец: Костяной Иван (Иоанн)

Мать: Ясько (Ясько) Екатерина

Бракосочетание
Около 1928

Муж: Левенко Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Левенко Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Левенко Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сидорова (Левенко) Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Левенко Фёдор Михайлович

Смерть
Около 1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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