Левенко (Костяная) Мария Ивановна
Место рожденияс.Золотоноша Золотоношенский р-н Полт. обл
Дата рожденияОколо 09.01.1907
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.01.1907
Отец: Костяной Иван (Иоанн)
Мать: Ясько (Ясько) Екатерина
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
Около 1932
Отец ребёнка: Левенко Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сидорова (Левенко) Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Левенко Фёдор Михайлович
Смерть
Около 1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно