Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна
Место рожденияс.Золотоноша Золотоношенский р-н Полт. обл
Дата рождения03.01.1911
Дата смерти04.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1911
Отец: Костяной Иван (Иоанн)
Мать: Ясько (Ясько) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1933
Отец ребёнка: Курилин Георгий
Рождение ребёнка
26.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курилин Георгий
Рождение ребёнка
16.03.1941
Сын: Денежкин Леонид
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.07.1986
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно