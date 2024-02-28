Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостяная (Костяная) Анастасия Ивановна

Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

с.Золотоноша Золотоношенский р-н Полт. обл

Дата рождения

03.01.1911

Дата смерти

04.07.1986

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1911

Отец: Костяной Иван (Иоанн)

Мать: Ясько (Ясько) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.11.1933

Сын: Кисилев Денежкин Борис

Отец ребёнка: Курилин Георгий

Рождение ребёнка
26.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курилин Георгий

Рождение ребёнка
16.03.1941

Сын: Денежкин Леонид

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.07.1986
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.