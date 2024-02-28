Курилин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилин Георгий

Место рождения

г.Полтава

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1933

Сын: Кисилев Денежкин Борис

Мать ребёнка: Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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