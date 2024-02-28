Курилин Георгий
Место рожденияг.Полтава
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1933
Мать ребёнка: Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костяная (Костяная) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно