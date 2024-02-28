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Курт Зигфрид Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Около 1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Жена: Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 07.03.1937

Сын: Костяной Александр Зигфридович

Мать ребёнка: Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна

Смерть
Около 1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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