Курт Зигфрид Янович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиОколо 1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
Около 07.03.1937
Сын: Костяной Александр Зигфридович
Мать ребёнка: Костяная (Костяная (Ивановна)) Анна Ивановна
Смерть
Около 1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость