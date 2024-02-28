Ясько Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбина (Ясько) Анна
Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Ясько) ?
Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева
Рождение ребёнка
23.09.1878
Дочь: Михайленко (Ясько) Мария Лаврентиева
Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Ясько (Ясько) Екатерина
Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева
Рождение ребёнка
23.11.1888
Дочь: Фролова (Ясько) Анастасия
Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева
Смерть
Неизвестно