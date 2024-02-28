Ясько Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясько Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбина (Ясько) Анна

Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Ясько) ?

Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева

Рождение ребёнка
23.09.1878

Дочь: Михайленко (Ясько) Мария Лаврентиева

Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Ясько (Ясько) Екатерина

Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева

Рождение ребёнка
23.11.1888

Дочь: Фролова (Ясько) Анастасия

Мать ребёнка: Ясько Домникия Прокофьева

Смерть
Неизвестно

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