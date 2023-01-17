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Савоськин Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1910

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1910

Отец: Савоськин Федор

Мать: Савоськина Клавдия Васильева

Рождение ребёнка
20.03.1933

Дочь: Полина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна

Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Савельева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
15.01.1943

Дочь: Богатырева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
?.06.1945

Сын: Савоськин Александр Иванович

Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
?.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
25.09.1951

Сын: Савоськин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоськина Матрена Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Красный Борец, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1976
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