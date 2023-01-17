Савоськин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1910
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1910
Отец: Савоськин Федор
Рождение ребёнка
20.03.1933
Дочь: Полина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна
Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Савельева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
15.01.1943
Дочь: Богатырева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
?.06.1945
Сын: Савоськин Александр Иванович
Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
?.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
25.09.1951
Сын: Савоськин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Савоськина Матрена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красный Борец, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1976