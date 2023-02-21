Савоськин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоськин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1905

Сын: Савоськин Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Савоськина Клавдия Васильева

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Савоськин Иван Федорович

Мать ребёнка: Савоськина Клавдия Васильева

Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Савоськин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Савоськина Клавдия Васильева

Рождение ребёнка
26.11.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоськина Клавдия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоськина Клавдия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоськина Клавдия Васильева

Смерть
Неизвестно
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