Савоськин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1905
Сын: Савоськин Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Савоськина Клавдия Васильева
Рождение ребёнка
16.01.1910
Мать ребёнка: Савоськина Клавдия Васильева
Рождение ребёнка
19.10.1913
Сын: Савоськин Виктор Федорович
Мать ребёнка: Савоськина Клавдия Васильева
Рождение ребёнка
26.11.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоськина Клавдия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно