Богатырева (Савоськина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1943
Дата смерти14.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатырев Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатырев Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богатырев Валентин
Смерть
14.10.2004
Мценск, город Мценск, Орловская область