Богатырева (Савоськина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Савоськина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1943

Дата смерти

14.10.2004

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1943

Отец: Савоськин Иван Федорович

Мать: Савоськина Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырев Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырев Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Валентин

Смерть
14.10.2004
Мценск, город Мценск, Орловская область
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