Савоськина Матрена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоськина Матрена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1911

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1933

Дочь: Полина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович

Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Савельева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович

Рождение ребёнка
15.01.1943

Дочь: Богатырева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович

Рождение ребёнка
?.06.1945

Сын: Савоськин Александр Иванович

Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович

Рождение ребёнка
?.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович

Рождение ребёнка
25.09.1951

Сын: Савоськин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоськин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Красный Борец, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1967
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