Савоськина Матрена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1911
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1933
Дочь: Полина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович
Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Савельева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович
Рождение ребёнка
15.01.1943
Дочь: Богатырева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович
Рождение ребёнка
?.06.1945
Сын: Савоськин Александр Иванович
Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович
Рождение ребёнка
?.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1951
Сын: Савоськин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Савоськин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красный Борец, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1967