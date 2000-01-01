Савоськин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоськин Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1951

Отец: Савоськин Иван Федорович

Мать: Савоськина Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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