Полина (Савоськина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.03.1933
Дата смерти12.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1933
Бракосочетание
30.12.1961
Муж: Полин Егор Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полин Егор Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1965
Отец ребёнка: Полин Егор Иванович
Смерть
12.03.2008