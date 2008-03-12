Полина (Савоськина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолина (Савоськина) Екатерина Ивановна

Полина (Савоськина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

20.03.1933

Дата смерти

12.03.2008

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1933

Отец: Савоськин Иван Федорович

Мать: Савоськина Матрена Сергеевна

Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
30.12.1961

Муж: Полин Егор Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полин Егор Иванович

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
19.04.1965

Сын: Полин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Полин Егор Иванович

Смерть
12.03.2008
Мценск, город Мценск, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close