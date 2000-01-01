Савоськина Клавдия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоськина Клавдия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1905

Сын: Савоськин Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Савоськин Федор

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Савоськин Иван Федорович

Отец ребёнка: Савоськин Федор

Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Савоськин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Савоськин Федор

Рождение ребёнка
26.11.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савоськин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоськин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоськин Федор

Смерть
Неизвестно
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