Савоськина Клавдия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1905
Сын: Савоськин Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Савоськин Федор
Рождение ребёнка
16.01.1910
Отец ребёнка: Савоськин Федор
Рождение ребёнка
19.10.1913
Сын: Савоськин Виктор Федорович
Отец ребёнка: Савоськин Федор
Рождение ребёнка
26.11.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савоськин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савоськин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савоськин Федор
Смерть
Неизвестно