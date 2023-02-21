Савоськин Кузьма Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1905
Дата смерти20.02.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905
Отец: Савоськин Федор
Рождение ребёнка
?.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоськина ?
Рождение ребёнка
?.02.1951
Сын: Савоськин Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: Савоськина Вера Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савоськина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1952
Красный Борец, Мценский муниципальный район, Орловская область