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Савоськин Кузьма Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1905

Дата смерти

20.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905

Отец: Савоськин Федор

Мать: Савоськина Клавдия Васильева

Рождение ребёнка
?.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоськина ?

Рождение ребёнка
?.02.1951

Сын: Савоськин Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Савоськина Вера Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоськина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоськина Вера Захаровна

Смерть
20.02.1952
Красный Борец, Мценский муниципальный район, Орловская область
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