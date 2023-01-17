Савоськина Вера Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоськина Вера Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.
1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошеварников Михаил Афанасьевич

Грачики, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.02.1951

Сын: Савоськин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Савоськин Кузьма Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошеварников Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоськин Кузьма Федорович

Смерть
Неизвестно
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