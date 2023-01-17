Савоськина Вера Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошеварников Михаил Афанасьевич
Грачики, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.02.1951
Сын: Савоськин Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Савоськин Кузьма Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно