Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1762
Дата смерти12.09.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1762
Рождение ребёнка
26.10.1789
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Некрасов Андрей Абрамович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
04.12.1791
Сын: Некрасов Иван Б.
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
21.01.1794
Сын: Некрасов Максим Абрамович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
11.06.1797
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
18.01.1802
Сын: Некрасов Иван М.
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
12.01.1810
Дочь: Некрасова Евдокия Абрамова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.09.1811