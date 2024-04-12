Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.08.1762

Дата смерти

12.09.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1762

Отец: Некрасов Григорий Григорьевич

Мать: Некрасова Татьяна Никиточна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.06.1785

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1789

Сын: Некрасов Дмитрий Абрамов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Некрасов Андрей Абрамович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1791

Сын: Некрасов Иван Б.

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1794

Сын: Некрасов Максим Абрамович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1797

Сын: Некрасов Петр Абрамович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1802

Сын: Некрасов Иван М.

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1810

Дочь: Некрасова Евдокия Абрамова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.09.1811
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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