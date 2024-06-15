Некрасов Петр Абрамович 11.06.1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Абрамович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.06.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1797

Отец: Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич

Мать: Некрасова (Рудакова) Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дмитрова (Некрасова) Анна Петрова

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Некрасова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Василий Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Некрасова (Некрасова) Матрона Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Некрасов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Некрасов Борис Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Некрасова) Параскева Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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