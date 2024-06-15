Некрасов Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения11.06.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1797
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дмитрова (Некрасова) Анна Петрова
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Некрасова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Некрасов Василий Петрович
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Некрасова (Некрасова) Матрона Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Некрасов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Некрасова) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Федосья Борисовна
Смерть
Неизвестно