Дмитрова (Некрасова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (Некрасова) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Некрасов Петр Абрамович

Мать: Некрасова Федосья Борисовна

Бракосочетание
09.02.1843

Муж: Дмитров Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитров Александр Иванович

Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Дмитров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дмитров Василий Иванович

Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1858

Дочь: Некрасова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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