Дмитрова (Некрасова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
09.02.1843
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дмитров Александр Иванович
Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
18.10.1852
Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
24.02.1858
Дочь: Некрасова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Дмитров Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно