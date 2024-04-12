Дмитров Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения18.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852
Отец: Дмитров Иван Гаврилов
Мать: Дмитрова Анна Петрова
Рождение ребёнка
20.05.1907
Сын: Дмитров Константин Михайлович
Мать ребёнка: Дмитрова Лидия Павлова
Рождение ребёнка
13.?.1911 ст.
Дочь: Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитрова Лидия Павлова
Смерть
Неизвестно