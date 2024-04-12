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Дмитров Михаил Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852

Отец: Дмитров Иван Гаврилов

Мать: Дмитрова Анна Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Дмитров Константин Михайлович

Мать ребёнка: Дмитрова Лидия Павлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.?.1911 ст.

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрова Лидия Павлова

Смерть
Неизвестно
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