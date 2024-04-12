Дмитров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Дмитров Иван Гаврилов
Мать: Дмитрова Анна Петрова
Рождение ребёнка
19.12.1892
Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Серафима Васильева
Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
30.06.1897
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно