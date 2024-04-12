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Дмитров Василий Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Дмитров Иван Гаврилов

Мать: Дмитрова Анна Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1892

Сын: Дмитров Василий Васильев

Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Серафима Васильева

Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1897

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрова Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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