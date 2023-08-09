Дмитрова (Малыгина) Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Малыгин Василий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1892
Отец ребёнка: Дмитров Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Серафима Васильева
Отец ребёнка: Дмитров Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1897
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Дмитров Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Дмитров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно