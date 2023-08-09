Дмитрова (Малыгина) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (Малыгина) Евдокия Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Малыгин Василий Егорович

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1892

Сын: Дмитров Василий Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Серафима Васильева

Отец ребёнка: Дмитров Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1897

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Дмитров Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Дмитров Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитров Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно