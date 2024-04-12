Дмитров Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Дмитров Иван Гаврилов
Мать: Дмитрова Анна Петрова
Рождение ребёнка
30.11.1886
Сын: Дмитров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Дмитрова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.08.1889
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Дмитрова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.08.1892
Сын: Дмитров Василий Александрович
Мать ребёнка: Дмитрова Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно