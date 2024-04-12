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Дмитров Александр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Дмитров Иван Гаврилов

Мать: Дмитрова Анна Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1886

Сын: Дмитров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Дмитрова Татьяна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1889

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дмитрова Татьяна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1892

Сын: Дмитров Василий Александрович

Мать ребёнка: Дмитрова Татьяна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрова Татьяна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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