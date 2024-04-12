Дмитрова (-) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1886
Сын: Дмитров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Дмитров Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1889
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дмитров Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1892
Сын: Дмитров Василий Александрович
Отец ребёнка: Дмитров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно