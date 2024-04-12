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Некрасов Григорий Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

28.09.1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Некрасов Григорий Иванович

Мать: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1762

Сын: Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Никиточна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Никиточна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Татьяна Никиточна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.09.1770
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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