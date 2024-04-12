Некрасов Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти28.09.1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
21.08.1762
Сын: Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Никиточна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Никиточна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1770