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Некрасов Иван М.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.01.1802

Дата смерти

10.01.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1802

Отец: Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич

Мать: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1823

Жена: Некрасова Марья Петрова

Рождение ребёнка
07.07.1824

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1831

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Некрасова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1833

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1835

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.01.1856
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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