Некрасов Иван М.
Место рождения
Дата рождения18.01.1802
Дата смерти10.01.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1802
Бракосочетание
29.10.1823
Жена: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
07.07.1824
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
21.01.1831
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Некрасова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
20.01.1833
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
24.02.1835
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1856
Причина смерти: чахоткою