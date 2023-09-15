Некрасов Андрей Абрамович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти08.03.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
25.01.1809
Жена: Некрасова Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Некрасов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1813
Причина смерти: горячкою