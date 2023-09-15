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Некрасов Андрей Абрамович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

08.03.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич

Мать: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1809

Жена: Некрасова Анна Сергеева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Некрасов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.03.1813
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою
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