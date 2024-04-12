Некрасов Иван Б.
Место рождения
Дата рождения04.12.1791
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1791
Рождение ребёнка
26.09.1817
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Некрасова Праскева Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Некрасова Марья Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
23.09.1825
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1828
Дочь: Агрипена Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
19.05.1830
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1832
Дочь: Соколовская Иринья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
04.12.1834
Дочь: Чернышева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856