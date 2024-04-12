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Некрасов Иван Б.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.12.1791

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1791

Отец: Некрасов Абрам (Аврамий) Григорьевич

Мать: Некрасова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1817

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Некрасова Праскева Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Некрасова Марья Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1825

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1828

Дочь: Агрипена Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1830

Сын: Некрасов Семен Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1832

Дочь: Соколовская Иринья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1834

Дочь: Чернышева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федосья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1856
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