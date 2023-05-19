Соколовская (Некрасова) Иринья Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1832
Отец: Некрасов Иван Б.
Бракосочетание
02.02.1851
Рождение ребёнка
1853
Сын: Соколовский Василий Тихонов
Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович
Рождение ребёнка
14.04.1858
Дочь: Ирина Тихонова
Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович
Рождение ребёнка
08.08.1859
Дочь: Наталья Тихонова
Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович
Рождение ребёнка
19.02.1862
Дочь: Марья Тихонова
Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно