Соколовская (Некрасова) Иринья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Некрасова) Иринья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.04.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1832

Отец: Некрасов Иван Б.

Мать: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1851

Муж: Соколовский Тихон Спиридонович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Соколовский Василий Тихонов

Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Соколовский Иван Тихонов

Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1858

Дочь: Ирина Тихонова

Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1859

Дочь: Наталья Тихонова

Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1862

Дочь: Марья Тихонова

Отец ребёнка: Соколовский Тихон Спиридонович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно