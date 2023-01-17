Сердюк (Мартыненко) Любовь Романовна
Место рождения
Дата рождения29.08.1929
Дата смерти29.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929
Бракосочетание
17.12.1947
Рождение ребёнка
15.10.1948
Дочь: Саламатина Раиса Даниловна
Отец ребёнка: Сердюк Данил Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1955
Сын: Сердюк Александр Данилович
Отец ребёнка: Сердюк Данил Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1961
Отец ребёнка: Сердюк Данил Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1961
Дочь: Лактионова Людмила Даниловна
Отец ребёнка: Сердюк Данил Иванович
Смерть
29.06.1993