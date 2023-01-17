Сердюк (Мартыненко) Любовь Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк (Мартыненко) Любовь Романовна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

29.08.1929

Дата смерти

29.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929

Отец: Мартыненко Роман Георгиевич

Мать: Мартыненко Акилина Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
17.12.1947

Муж: Сердюк Данил Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1948

Дочь: Саламатина Раиса Даниловна

Отец ребёнка: Сердюк Данил Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1955

Сын: Сердюк Александр Данилович

Отец ребёнка: Сердюк Данил Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1961

Сын: Сердюк Евгений Данилович

Отец ребёнка: Сердюк Данил Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1961

Дочь: Лактионова Людмила Даниловна

Отец ребёнка: Сердюк Данил Иванович

Смерть
29.06.1993
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