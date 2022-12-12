Сердюк Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения06.02.1955
Дата смерти14.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955
Отец: Сердюк Данил Иванович
Мать: Сердюк Любовь Романовна
Место жительства
С 1955 по 1994
Бракосочетание
03.04.1976 ст.
Обозерский, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1977
Сын: Сердюк Сергей Александрович
Мать ребёнка: Сердюк Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
30.07.1982
Сын: Сердюк Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сердюк Надежда Васильевна
Смерть
14.09.1994