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Сердюк Александр Данилович

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

06.02.1955

Дата смерти

14.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955

Отец: Сердюк Данил Иванович

Мать: Сердюк Любовь Романовна

Место жительства
С 1955 по 1994
Бракосочетание
03.04.1976 ст.

Жена: Сердюк Надежда Васильевна

Обозерский, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1977

Сын: Сердюк Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сердюк Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
30.07.1982

Сын: Сердюк Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сердюк Надежда Васильевна

Смерть
14.09.1994
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