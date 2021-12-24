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Сердюк Владимир Александрович

Место рождения

Сердитое

Дата рождения

30.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1982

Отец: Сердюк Александр Данилович

Мать: Сердюк (Чернявская) Надежда Васильевна

Место жительства
С 1982
Рождение ребёнка
09.06.2006

Дочь: Сердюк Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Пискливая Яна Петровна

Бракосочетание
Между 2009 и 2010

Жена: Телюпа (Русева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.2010

Сын: Сердюк Александр Владимирович

Мать ребёнка: Телюпа (Русева) Мария Николаевна

Бракосочетание
21.11.2017

Жена: Сердюк (Михеева) Татьяна Сергеевна

Борисполь, Київська область

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