Сердюк Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения30.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1982
Место жительства
С 1982
Рождение ребёнка
09.06.2006
Дочь: Сердюк Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Пискливая Яна Петровна
Бракосочетание
Между 2009 и 2010
Рождение ребёнка
28.02.2010
Сын: Сердюк Александр Владимирович
Мать ребёнка: Телюпа (Русева) Мария Николаевна
Бракосочетание
21.11.2017
Борисполь, Київська область