Борисполь
Київська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3162Борисполь (Борысполь), мест. вл., каз. и казач.при колодце.482573825532814Церквей православных 5. Еврейский молитвенный дом. Богадельня. Сельское правление. Почтовая станция. Ярмарок 3. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
701. Бориспол, местечко бывшее государственное и владельческое, дворов 1152, жителей 5540, в. првл (уездный город в 48 верстах), 5 церквей православных, 2 евр. молитв. д. Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Борисполь местечкоБориспольское козаков—48972894—1531264326455288
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-10501Бориспільмістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміськрада Бориспільська