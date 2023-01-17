город Борисполь, город Борисполь, Київська область (на 2018) — Familio

Борисполь

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3162Борисполь (Борысполь), мест. вл., каз. и казач.при колодце.482573825532814Церквей православных 5. Еврейский молитвенный дом. Богадельня. Сельское правление. Почтовая станция. Ярмарок 3. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Бориспольская волость
701. Бориспол, местечко бывшее государственное и владельческое, дворов 1152, жителей 5540, в. првл (уездный город в 48 верстах), 5 церквей православных, 2 евр. молитв. д. Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Бориспольская волость
1.0Борисполь местечкоБориспольское козаков489728941531264326455288

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10501Бориспільмістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміськрада Бориспільська
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