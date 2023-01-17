Сердюк (Чернявская) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк (Чернявская) Надежда Васильевна

Сердюк (Чернявская) Надежда Васильевна

avatar

Место рождения

Сердитое

Дата рождения

05.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956

Отец: Чернявский Василий Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
03.04.1976 ст.

Муж: Сердюк Александр Данилович

Обозерский, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1977

Сын: Сердюк Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сердюк Александр Данилович

Рождение ребёнка
30.07.1982

Сын: Сердюк Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сердюк Александр Данилович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close