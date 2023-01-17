Сердюк (Чернявская) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956
Отец: Чернявский Василий Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
03.04.1976 ст.
Обозерский, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1977
Сын: Сердюк Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сердюк Александр Данилович
Рождение ребёнка
30.07.1982
Сын: Сердюк Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сердюк Александр Данилович