Чернявский Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернявский Василий Григорьевич

Чернявский Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Терноватое

Дата рождения

08.09.1928

Дата смерти

01.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928

Отец: Чернявский Григорий Илларионович

Мать: Чернявская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.02.1953

Дочь: Фасий Любовь Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1956

Дочь: Сердюк Надежда Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close