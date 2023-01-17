Чернявский Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1928
Дата смерти01.10.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: Фасий Любовь Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1956
Дочь: Сердюк Надежда Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.1983